Boulogne : à quelques m² près, le centre commercial rouvre... puis referme

Le décret précise : "Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie

publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont,

pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos." Et dans un communiqué publié le 30 janvier, le ministère de l'économie écrivait : "Les zones commerciales, parcs d’activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts. En revanche, les bâtiments de plus de 20.000m2 cumulés reliés par des allées closes et couvertes de ces zones doivent fermer".

Les Passages entre-t-il dans cette configuration ? Le groupe Klépierre a rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine ce lundi pour en discuter, et négocier le droit de rouvrir...à quelques m² près.