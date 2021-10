VIDÉO - Concours Lépine : ces inventions qui veulent vous faire gagner de l'argent

Réduire ses dépenses, ça passe aussi dans les petits gestes du quotidien, comme boire un café. Ainsi, avec le rechargeur manuel de capsule, inventé par Jean de Boisredon, plus besoin d'en acheter. "On met sa capsule dans une boîte spéciale contenant le café, on referme, on remue comme un shaker pour qu'elle se remplisse, on tasse, et après on a la capsule qui est parfaitement remplie", explique-t-il. Coût de l'innovation : 59 euros. "Sur un an, cela peut représenter entre 200 à 400 euros d'économie", ajoute-t-il. Voilà de quoi faire une bonne affaire.