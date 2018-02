Brest : les agriculteurs déversent leur colère dans les grandes surfaces

Un nouveau projet de loi a été adopté ce mardi 31 janvier au Conseil des ministres, notamment pour limiter les promotions dans les enseignes de grande distribution. Mais les agriculteurs, qui doivent en bénéficier, ne croient pas aux effets de cette nouvelle mesure. En colère, une centaine de producteurs agricoles ont déversé des remorques de détritus sur les parkings et les entrées de plusieurs grandes surfaces de Brest, dans le Finistère.



