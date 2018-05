Brest : questions sur l'évasion d'un fiché S

Un détenu de la maison d'arrêt de Brest s'était évadé mercredi 16 mai 2018. Il s'agit d'Anthony Pondaven, âgé de 21 ans. En effet, le jeune homme a profité d'un transfert à l'hôpital Morvan pour prendre la fuite. Vingt-quatre heures plus tard, il reste introuvable. Alors comment ce prisonnier multirécidiviste, fiché S pour radicalisation, a-t-il pu prendre le large ?



