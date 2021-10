Bretagne : comment cet utilitaire a-t-il atterri sur le toit d'un Abribus ?

À Plounéventer, petite commune de 2200 habitants du centre-Finistère, depuis lundi matin, chacun y va de son hypothèse : un policier en planque dans sa voiture a-t-il fait les frais d'une bande de costauds, comme Coluche dans une scène mémorable d'Inspecteur La Bavure ? Un blagueur a-t-il monté le Peugeot Partner d'un rival à l'aide d'un manitou ? À moins que cela soit l'œuvre d'un amateur d'art contemporain en hommage à la statue dédiée à Johnny à Paris, en haut de laquelle une Harley Davidson est perchée ?

"C’est le mystère total, concède le capitaine Christophe Laval à Ouest-France. On sait à qui appartient le véhicule, mais on ignore comment il est arrivé là et surtout pourquoi". "Cela a dû se faire dans la nuit, et discrètement puisque les voisins n’ont pas entendu de bruit", assure le maire de la commune au Télégramme alors qu'une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce mystère.