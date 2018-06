Bretagne : Guerlédan ou la vallée engloutie

Le hameau de Guerlédan a été englouti par les eaux lors de la construction du barrage hydroélectrique en 1930. Léa Dubois, 98 ans, se souvient encore des moments où elle se promenait le long du canal. Quand il a fallu vider les cinquante millions de m3 d'eau pour vérifier l'étanchéité du barrage en 2015, on a redécouvert les écluses avec les vestiges des habitations et vergers. Un groupe de Bretons en a profité pour y organiser un concert en hommage à ce patrimoine.



