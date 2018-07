Pourquoi l’eau devient orange sur des plages de Bretagne

On connaissait les algues vertes. Voici l'eau orange. A Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët, les baigneurs ont eu la surprise de découvrir que l'eau du bord de mer était colorée. Les drapeaux rouges ont été posés et la baignade interdite sur 15 kilomètres. Pollution, plancton ou plante en décomposition ?