Bretagne : alerte sur la possible présence d’un acide dangereux dans les établissements scolaires

C'est une substance potentiellement explosive qui pourrait se trouver dans de nombreux établissements scolaires. De l'acide picrique, un produit très dangereux une fois cristallisé, a été retrouvé dans des fioles en début de semaine dans deux lycées de Vannes (Morbihan). Poussant le rectorat à lancer l'alerte et à demander à l'ensemble des établissements de la région de vérifier s'ils n'abritaient pas des bidons de la substance en cause. Depuis, le produit a été recensé dans deux autres établissements, en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère.





Au total plus de 500 établissements sont concernés. "Nous avons demandé aux chefs d'établissements de regarder dans leurs réserves et nous leur avons donné la procédure à suivre pour l'évacuer", a indiqué le rectorat à l'AFP. Un protocole qui implique notamment l'intervention des pompiers et d'un service de déminage.