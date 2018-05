Bretagne : pénurie de saisonniers en restauration

Les vacances d'été approchent et les restaurateurs recrutent déjà. Mais, ils peinent à trouver des saisonniers. A Binic, en Côtes-d'Armor, Anthony Bourgade, restaurateur, se désole de ne pas trouver de main-d'œuvre qualifiée. Malgré leurs efforts pour booster les motivations, les professionnels, comme Fiona Gauthier, en trouvent rarement.



