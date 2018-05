Brique rose de Toulouse : la famille Capelle en fabrique depuis six générations.

Toulouse ne serait pas appelée "la Ville rose" sans la brique de la même couleur dont sont faits les murs de ses immeubles. Et quand ils sont attaqués par le temps, c'est à la briqueterie Capelle, à Grepiac, qu'on fabrique des briques de rénovation sur des machines hors d'âge. Depuis 1879, six générations s'y sont succédé. Actuellement, Bernard Capelle en tient les rênes. On y travaille nuit et jour, sans s'arrêter lorsque la cuisson démarre. Du broyage de la terre au four à charbon, découvrez en images, les étapes de la fabrication de la brique.



