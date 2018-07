Brumisateurs, de l'eau à prix d'or

Le brumisateur est devenu un accessoire indispensable en été. Avec les pics de chaleur un peu partout dans le pays, c'est un business en or massif pour certaines marques. N'hésitez surtout pas à regarder le prix au litre. Il y a des surprises, et elles ne sont pas forcément bonnes. Au final, une simple eau naturelle à laquelle on a ajouté du gaz, est vendue à quinze euros le litre. Pourtant, une baignade ou un simple coup d'eau sur le visage procure le même effet.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.