Brune Poirson sur Notre-Dame-des-Landes : "Il va falloir évacuer la ZAD, quoi qu'il arrive"

"La première, c'est qu'il faut une plateforme aéroportuaire dans cette zone, il faut la désenclaver (...). Deuxième conclusion : les médiateurs ont regardé toutes les options possibles. Ils ont retenu deux options. Soit l'aéroport ex-nihilo de Notre-Dame-des-Landes, soit le réaménagement de Nantes-Atlantique (...)". La troisième conclusion du rapport concerne quant à elle directement les occupants de la ZAD ("zone à défendre") de Notre-Dame-des-Landes. Brune Poirson l'affirme, reprenant les recommandations des experts : "Il va falloir évacuer la ZAD, quoiqu'il arrive, quelle que soit la décision du gouvernement."





Une position qui ne peut aller qu'au clash ? La secrétaire d'Etat, sur ce point, se montre ambiguë : "L'approche du gouvernement, c'est une approche de dialogue, on n'est pas belliqueux. Je ne préjuge pas de l'attitude des zadistes. Nous verrons." Et Brune Poirson de conclure, sur une note nettement moins pacifique : "En revanche, s'ils ne respectent pas la décision qui est prise par l'Etat et par un gouvernement démocratiquement élu, à ce moment-là nous serons fermes et intraitables."





Des propos qui abondent dans le sens du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Invité le 2 janvier sur Europe 1, il estimait lui aussi : "On sera obligé à un moment donné d'employer la force, mais il faut qu'elle soit la plus mesurée possible, la plus maîtrisée possible."