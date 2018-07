Chez le garagiste ou entre particuliers : à qui confier la révision de sa voiture avant les vacances ?

Pour beaucoup, ce n'est pas envisageable de voir ses vacances être gâchées à cause d'une panne de leur voiture. Il est donc indispensable de faire réviser son véhicule avant de prendre la route, surtout quand on prévoit de multiplier les kilomètres pendant l'été. Depuis le mois de juin, certains garagistes enregistrent 30% de demandes en plus par rapport à un mois normal. Soit un délai de trois à quatre jours au lieu d'un habituellement pour effectuer une révision.