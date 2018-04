Comment gérer les écarts de salaires dans son couple ?

"Il n'y a pas de recette miracle" avertit tout d'abord Christine Saunier. Le secret selon la conseillère conjugale et familiale ? La communication. L'argent ne doit avant tout pas être un tabou. D'autant plus si des questions sur son partage au sein du couple se posent. Un point de vue que partage Marie Vautherin. "Il faut que ça soit parlé et non subi, explique-t-elle. Il faut que le couple trouve le chemin qui est le mieux pour lui. Et ce ne sera peut-être pas le mien, ni le vôtre, ni celui de quelqu'un d'autre. Ce sera le leur."





Car, selon l'histoire et la situation de chacun, les solutions trouvées peuvent être totalement différentes d'un couple à l'autre. Sans que l'une soit meilleure que l'autre. "Les personnes ne sont pas toujours conscientes de la façon dont elles peuvent être empreintes de leurs histoires respectives, de leurs représentations familiales, indique la conseillère rémoise. Par exemple : une femme dont le père est parti et dont la mère s’est retrouvée seule avec les enfants, ça va être hyper important pour elle d’avoir un job où elle gagne de l’argent. Parce que si un jour elle vit la même chose que sa mère, elle pourra assurer ça." Un homme qui a toujours vu son père travailler et rapporter de l'argent à la maison aura peut-être plus tendance à vouloir reproduire le schéma, même inconsciemment. En fin de compte, l'essentiel est avant tout de prendre conscience de son histoire, de comprendre les raisons de ses agissements et de sa façon de penser, mais également de comprendre l'autre.