Business des données personnelles : les étudiants sont-ils conscients du danger ?

Ces nouvelles applications ciblent en particulier les jeunes, dès l'âge de 15 ans, la majorité numérique. Chaque semaine, Ted Chan, 18 ans, remplit ainsi plusieurs questionnaires sur ses goûts et ses habitudes. Pour cela, il est rémunéré entre 5 et 20 euros par mois ; ses données sont ensuite revendues à des entreprises, des écoles ou des opérateurs téléphoniques qui lui enverront des publicités sur mesure. "Aujourd'hui on vit dans un monde où tout le monde sait tout sur tout le monde, donc qu'une personne sache que j'aime faire du sport, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie quotidienne. En vrai, c'est un moindre effort pour de l'argent", explique cet étudiant en psychologie.

Pourtant, le marché des data est en plein essor. Créé il y a trois mois, le site Tadata rassemble déjà plus de 10 000 utilisateurs. Le principe est simple : l'étudiant remplit des questionnaires contre de l'argent : 3 euros par fichier. Les données sont ensuite revendues à des banques, des mutuelles ou des marques de vêtements. Selon le cofondateur, Alexandre Vanadia, ce modèle serait plus transparent envers les internautes. "On va proposer la mise en place de circuits de data plus équitables où on renseigne volontairement ces données afin que quand un annonceur acquière ces données pour nous cibler en termes de marketing, et bien l'utilisateur trouve une rémunération", souligne-t-il, promettant par ailleurs à l'utilisateur un droit de rétractation à tout moment. En attendant, plus il fournit d'informations, plus il va gagner d'argent.

Pour Olivier Ertzscheid, chercheur en sciences de l'information, le danger pour les jeunes, c'est de faire de leur vie privée une marchandise comme une autre. "Derrière ce marché des données personnelles, on fabrique non pas un moyen d'émancipation avec un moyen facile de gagner de l'argent, mais on fabrique plutôt des logiques d'aliénation où sur votre smartphone vous allez avoir en permanence cette application qui va vous inciter à en donner toujours davantage", met-il en garde.