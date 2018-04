C'est bientôt les vacances dans la zone B !

Au Grau-du-Roi, c'est déjà les vacances. Dans ce camping, c'est le bruit des vagues qui réveille en douceur les touristes. Le beau temps est au rendez-vous et à chacun son plaisir. Certains profitent du soleil pour lire un peu et d'autres préfèrent prendre leur petit déjeuner face à la mer. Avec une température de 21°C à l'ombre, on a l'impression d'être parti très loin. Que du bonheur !



