"C'est de pire en pire", Mila de nouveau cyberharcelée après le procès de ses harceleurs

"Plus de 100.000 messages haineux et de menaces de mort lui promettant de se faire ligoter, découper, écarteler, lapider, décapiter avec des images de cercueil, des photo-montages de décapitation, de sa tête sanguinolente". Ce sont quelques-uns des messages que la jeune Mila aurait reçu depuis un an et demi, selon son avocat Me Richard Malka. Alors que s'est ouvert le procès de ses cyberharceleurs présumés la semaine dernière - renvoyé au 21 juin prochain -, la jeune femme confie dans un entretien au Point sa solitude face aux messages de haine qu'elle n'a jamais cessée de recevoir. Pire, les assauts se seraient démultipliés depuis plusieurs jours.

"Des incitations au suicide, des menaces de mort, de viol, des propos orduriers… Il y a de tout. C'est carrément horrible", raconte Mila. Depuis sa vidéo sur Instagram où elle critiquait l'islam, la lycéenne vit sous protection judiciaire et ne se rend plus dans son établissement. Selon Le Point, elle vit désormais dans un petit appartement et continue de suivre ses cours par correspondance. "Je me sens horriblement seule. J'en peux plus", décrit-elle, las. "Avec ma famille, on passe notre temps à signaler à la justice les menaces que je reçois. Je n'ai plus rien, plus de vie, plus de vie sociale autrement que sur les réseaux, j'ai l'impression d'être un robot, de ne plus être un être humain mais un souffre-douleur. Je me sens impuissante, seule au monde. C'est horrible, ce sentiment de solitude. Je n'ai plus qu'à me flinguer, ce n'est plus supportable."