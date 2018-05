C'est la pleine récolte des narcisses sur le plateau d'Aubrac !

Les narcisses parsèment les champs d'Aubrac d'une multitude de petites touches blanches. Leur parfum puissant et enivrant envahit le plateau. Ils sont une trentaine à les récolter manuellement. Et dans la matinée du 24 mai, les sacs des collecteurs sont bien remplis.



