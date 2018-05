C'est le moment de manger du fromage de chèvre !

Ce jour, Cyril nous présente la recette des rillettes de thon au chavignol. Pour la préparation, choisir du thon émietté et le mixer avec du crotale délayé, de l'oignon et du jus de citron. Verser de la ciboulette dans la crème obtenue pour plus de peps, bien mélanger et ajouter du poivre. Il ne reste plus qu'à le mettre sur du pain toasté bien chaud pour l'apéritif avec du vin en accompagnement. Retrouvez également, la recette du cheesecake de chèvre au citron et miel, en images.



Ce dimanche 6 mai 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous fait découvrir les fromages de chèvre ainsi que les recettes des rillettes de thon au chavignol et du cheesecake de chèvre au citron et miel. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du dimanche 6 mai 2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.