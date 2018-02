"C'est qui le patron ?!" : le juste prix qui fait vendre

Le ministre de l'Économie a plusieurs dossiers sur la table. Il a poursuivi ce vendredi 2 février les discussions entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution. L'objectif de Bruno Le Maire est de permettre au secteur agricole d'obtenir de meilleurs prix de vente. Et c'est justement sur ce principe que s'est créée une marque, dont le nom est sans ambiguïté : "C'est qui le patron ?!". Un groupe de consommateurs est à l'origine de cette initiative, qui a pour vocation de fixer de façon responsable le juste prix de toute une gamme de produits.



