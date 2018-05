Cabourg : les amateurs de soleil ne se sont pas fait prier pour profiter du beau temps

A l'annonce du temps ensoleillé et des températures plus chaudes pour ce week-end du 5 mai, de nombreuses familles ont voulu se faire plaisir. En effet, les amateurs de soleil ont soudainement décidé de se faire un petit week-end en famille ou à deux sur les plages de Cabourg. Pour les professionnels du tourisme, c'est le signal de départ de la saison touristique.



