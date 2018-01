Cadavre filmé au Japon : YouTube réagit mais sans condamner franchement Logan Paul

Reste à savoir pourquoi, dans le cas de Logan Paul, la vidéo visionnée plus de six millions de fois par un public très jeune dans sa grande majorité, n'a pas été marquée d'une limite d'âge. Et pourquoi, également, elle a pu entrer de façon automatique dans le classement des vidéos les plus vues, sur la page d'accueil de YouTube. Des questions qui pour l'heure sont éludées par la plateforme.





En attendant, Logan Paul n'en finit plus de produire des excuses. Après un communiqué en date du 2 janvier, il publie, un peu plus tard dans la journée, une vidéo dans laquelle il se dit "profondément désolé". Il assure qu'il "ne s'attend pas à être pardonné", qu'il a "honte de lui-même" et promet "de faire mieux".