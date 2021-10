Cafés-restaurants : l'Assemblée nationale vote la défiscalisation des pourboires pendant deux ans

L'Assemblée nationale a voté ce mardi la défiscalisation des pourboires versés par carte bancaire en 2022 et 2023, notamment pour les salariés de l'hôtellerie et la restauration. Avec cet amendement du député Jean-Noël Barrot (MoDem), les députés de la majorité veulent concrétiser une annonce du président de la République Emmanuel Macron, qui avait annoncé fin septembre sa volonté que "les pourboires payés par carte bleue soient sans charge pour les employeurs et sans impôt pour les salariés".

Adoptée en première lecture lors de l'examen du budget 2022, cette mesure de "complément de rémunération" est présentée comme une réponse aux "difficultés de recrutement" de l'hôtellerie et la restauration et les "160.000 postes" non pourvus, selon Jean-Noël Barrot. Le dispositif n'est toutefois pas limité à ce secteur et concerne les "professions salariées en contact avec la clientèle", avec un plafonnement à 1,6 Smic, en deçà duquel les salariés peuvent bénéficier de cette défiscalisation.