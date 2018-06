Cagnes-sur-Mer : baignade et farniente à volonté !

A Cagnes-sur-Mer, une famille suisse est ravie de sa première journée de baignade en ce début officiel des vacances d'été. La mer, qui est assez chaude, est parfaite pour se rafraîchir et pratiquer du sport. Pour Joël et sa femme, le programme est immuable l'après-midi. Après l'effort, le repos, un petit café et le journal suffisent amplement. Avec les beaux jours, les terrasses sont repeuplées par les vacanciers. Un moment longuement attendu par les commerçants.



