Cagnes-sur-Mer : les affaires reprennent avec les vacances d'été

A Cagnes-sur-mer, en Alpes-Maritimes, le beau temps est de retour. Les vacances estivales approchent. Cyril Large, gérant du Gigalon Plage, attendait impatiemment ce moment car les affaires reprennent. Son chef plagiste, Yoan Rebbouh, sort et aligne les parasols et les matelas sur la plage de galets de Cagnes-sur-mer, comme chaque année, depuis dix-neuf ans. Quant à Véronique Mougeot, son hôtel affiche presque complet. Quelques clients sont même venus tôt pour jouir du calme avant la ruée des vacanciers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.