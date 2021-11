Naufrage meurtrier dans la Manche : que sait-on des victimes ?

Selon le quotidien nordiste, les corps des migrants récupérés en mer ont été entreposés dans un navire en attendant qu'ils soient identifiés par la police, avant d'être envoyés à la morgue.

C'est le plus haut bilan humain enregistré en mer depuis 2018, qui a vu le nombre de traversées migratoires s'envoler, face au verrouillage croissant du port de Calais et d'Eurotunnel, empruntés jusque-là par les migrants tentant de rallier l'Angleterre. Avant ce naufrage, le bilan humain s'élevait à trois morts et quatre disparus en 2021, après six morts et trois disparus en 2020. Entre le 1er janvier et le 20 novembre, 31.500 migrants ont quitté les côtes et 7.800 migrants ont été sauvés. Selon Londres, 25.700 migrants ont réussi la traversée sur les dix premiers mois de l'année.