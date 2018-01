Calais : avant la visite de Macron, la situation reste tendue entre migrants et forces de l'ordre

Dans cette enquête, 4 migrants sur 10 disent avoir été victimes de violences de la part de la population locale, et 9 sur 10 de violences de la part de la police, en majorité des gaz lacrymogènes (90%) et de la violence physique (50%). "Les violences policières ont un peu diminué depuis le rapport de Human rights watch. Mais ce qui continue toujours, c'est le ramassage, le gazage et la destruction des couvertures et des sacs de couchage", abonde Loan Torondel, porte-parole de l'Auberge des migrants.





Dans un communiqué commun, ce lundi, près de 30 associations dénoncent, entre autres, "les difficultés accrues pour obtenir un titre de séjour ou son renouvellement", "le parcours du combattant pour qu'un.e mineur.e non accompagné.e soit au moins mis à l'abri, sans parler d'une prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance" et "un harcèlement, qui ne cesse de prendre de l'ampleur, des bénévoles et militant.e.s qui tentent de défendre les droits des personnes étrangères" "Ça devient sinistre. C'est l'hiver, il pleut beaucoup", ajoute Loan Torondel. "On fait la distribution de nourriture dans des champs, les gens mangent dans la boue."