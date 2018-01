Calais : les migrants continuent d'arriver

Emmanuel Macron est attendu ce mardi 16 janvier 2018 à Calais. Il vient défendre sa politique migratoire, en plein débat sur la réforme du droit d'asile. Il y a un peu plus d'un an, François Hollande a ordonné le démantèlement du camp dans lequel vivaient plus de 8 000 migrants. Alors où sont-ils allés ? Le camp est-il vide ?



