SNCF : le calendrier de la grève reconductible jusqu'au jeudi 28 juin

DATES - Les syndicats de la SNCF ont entamé mardi 3 avril un mouvement de grève inédit, de 48 heures tous les cinq jours, et ce jusqu’au 28 juin - et la CGT a fait connaître son intention de poursuivre le mouvement en juillet. Alors que le 17e épisode de ce mouvement est prévu les 22 et 23 juin, voici le planning (à conserver dans son agenda) des prochaines dates de perturbations.