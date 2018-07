Les parents d'élèves dénoncent un calendrier scolaire "incompatible avec le rythme des écoliers"

Conséquence : la fatigue se fait sentir sur les bancs de l’école durant cette période "sans vraie pause". "Les enfants subissent des problèmes de concentration, et les conditions d’apprentissage sont mauvaises", confie Bertrand Rutily, président de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) à Boulogne-Billancourt (92). Les collégiens et les lycéens, qui terminent l’année scolaire mi-juin en raison du brevet et du baccalauréat, sont épargnés. Mais "ce sont les plus jeunes qui en pâtissent", poursuit le représentant de la FCPE.





D'autant que le rythme hebdomadaire de 4 jours de classe aggraverait cette fatigue. "Les écoliers français ont moins de jours de cours mais des journées très longues, comparé à nos voisins européens", explique Bertrand Rutily. "Pour autant, la France n’est pas spécialement bien positionnée dans les classements européens", dénonce-t-il.