SNCF : le calendrier de la grève reconductible jusqu'au jeudi 28 juin

Trois mois de grève à raison de deux jours tous les cinq jours. Les syndicats des cheminots (l’intersyndicale CGT-Unsa-Sud-CFDT) ont inauguré mardi 3 avril un type de grève d'un genre nouveau : la grève perlée. Pendant trois mois, les syndicats appellent les salariés de la SNCF à cesser le travail deux jours par semaine tous les cinq jours. Sud Rail, le troisième syndicat de la compagnie ferroviaire, avait même appelé à une grève reconductible toutes les 24 heures, avant de reculer au nom de l'unité syndicale.





La grève perlée devrait en tout cas démontrer, pour son 9e round, qui a commencé dès le samedi 12 mai à 19h, jusqu'au mardi 15 mai 8h, sa capacité à générer des perturbations y compris les veilles et lendemains de conflit, le temps pour l'organisation du trafic de se (re)mettre en place (entretien des rames, déplacement des rails et des agents). Des difficultés confirmées par les premiers jours de reprise post-grève, avec un trafic Intercités plutôt fragile, des RER loin d'être tous là et des TGV Ouigo sur courant alternatif.