Calvados : la grillade est au menu du week-end

Ce matin du 22 juin 2018, on ne jure que par le rosbeef, la saucisse et la merguez dans les allées du marché de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados. Ici, tout le monde se prépare à accueillir le premier week-end estival de l'année avec un barbecue. Une aubaine pour les bouchers qui ont dû doubler leur production de saucisse. Un éleveur, lui, nous a livré le secret pour avoir des saucisses parfaitement grillées : ne jamais les percer.



