Calvi : un artisan renommé entame une grève de la faim

Il y a trois ans, les fours de fusion de Dominique Campana, artisan verrier de Calvi, ont été endommagés par des coupures électriques. Son assurance n'a ensuite remboursé que le bris de machine et non les dégâts occasionnés par la panne de courant. Cet artiste renommé a donc dû fermer son atelier et se retrouve à la rue. Pour réclamer justice, il décide d'entamer une grève de la faim devant les locaux de son assureur.



