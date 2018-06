Camionnettes : la concurrence venue de l'Est

Sur les routes, sur les aires de repos ou sur des parkings, on a sans doute déjà croisé, sans y faire attention, des camionnettes immatriculées en Lituanie, en Pologne ou en Roumanie. Souvent les chauffeurs de ces véhicules viennent des pays de l'Est et ne respectent aucune des règles en vigueur pour les poids lourds. En effet, ces camionnettes de 3,5 tonnes sont considérées comme des véhicules utilitaires. De ce fait, le nombre d'heures de conduite de leurs chauffeurs est illimité, contrairement à ceux des poids lourds. Rappelons-le, les conducteurs de camionnettes ont en théorie le droit de charger et décharger des marchandises à trois reprises dans notre pays, et doivent ensuite rentrer chez eux. Cependant, nombreux sont ceux qui restent travailler car les autorités ne contrôlent que rarement ce type de véhicule.



