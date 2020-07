Canicule : comment repérer les zones de fraîcheur dans les grandes villes ?

Pour moins subir la canicule, comme pour le reste, il est toujours utile de prendre de la hauteur. Ainsi, de plus en plus de villes et d'organismes, à l'image de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Ile-de-France proposent sur leur site internet, des vues aériennes faisant office de cartes interactives pour trouver des zones de fraîcheur en ville. Quelque soit votre commune, quelques critères simples permettent de repérer les zones où la température est plus basse. Survol.

Cela peut paraître bête mais certaines évidences méritent toutefois d’être rappelées. Les matériaux urbains inertes retiennent la chaleur et la restituent ensuite à la tombée de la nuit. À l’inverse, les espaces végétalisés absorbent la fraîcheur de la nuit, jouant ensuite un rôle thermorégulateur en retenant dans les feuillages l’évaporation de l’eau. À Strasbourg, une différence d’une dizaine de degrés a été observée entre un espace entièrement bitumée et un autre naturel. Mais même un petit square en plein Paris, Lyon ou Bordeaux permet de se rafraîchir à hauteur de 2°C, ce qui n’est pas négligeable.

De la même manière, les cours d’eau sont eux aussi chaudement recommandés pour trouver un peu de répit. À une nuance près, et elle est de taille : ils ne rafraîchissent qu’en journée, quand la température de l’eau est inférieure à celle de l’air. En revanche, cela n’est plus vrai le soir venu, l’inertie de l’eau rendant l’évacuation de la chaleur de l’eau bien plus lente que celle de l’air. En clair, dès que le soleil commence à se coucher, l’eau devient plus chaude que l’air et le réchauffe. Fuyez donc les canaux et autres fleuves dès la fin de la journée. Les fontaines, en revanche, ont les avantages sans les inconvénients.