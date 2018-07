Comment bien protéger ses enfants de la canicule ?

Confrontés aux fortes chaleurs, les enfants sont beaucoup plus sujets à la déshydratation que les adultes. D'une part parce qu'ils ne pensent pas forcément à boire, et d'autre part parce qu'ils ne peuvent le plus souvent pas s'empêcher de gigoter, et donc de transpirer. "Les enfants peuvent réclamer à boire, mais pas toujours. Et les tout-petits pas du tout", explique le pédiatre Chrisitan Spitz. Il est donc primordial de leur offrir à boire le plus souvent possible et leur proposer des activités rafraîchissantes, comme des jeux d'eau. Vous pouvez également les rafraîchir avec un brumisateur.