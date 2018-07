Canicule : attention aux enfants !

Depuis le début des fortes chaleurs, le nouveau jeu favori des enfants est l'eau. Dans ces centres aérés près de Montpellier, les animateurs doivent déborder d'ingéniosité pour divertir les enfants malgré la chaleur. Lecture à l'ombre pour certains, piscine pour les autres. Dans les campings, les familles rusent avec le soleil, ventilateur, crème solaire et horaires décalés. À la nuit tombée, il devrait encore faire 27°C, et toujours pas de répit pour les parents.



