Canicule : conseils pour les tout-petits

Si nous souffrons tous de la chaleur, certains d'entre nous sont encore plus vulnérables. Les tout-petits sont particulièrement fragiles. Dans une crèche, en région parisienne, les responsables utilisent tous les moyens pour les hydrater et les rafraîchir. De ce fait, piscines, brumisateurs et aliments riches en eau sont à l'honneur toute la journée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.