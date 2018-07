Canicule : des mesures de précaution pour les plus vulnérables à Lambersart

Neuf départements, en Île-de-France et dans le Nord, sont placés en vigilance orange canicule jusqu'au 27 juillet 2018. Au vu de la température qui a dépassé la normale de saison de huit degrés à Lambersart, des mesures de précaution ont été prises pour préserver les enfants et les personnes âgées. Le plan canicule a notamment été activé à la maison de retraite privée "Le Domaine de l'Hippodrome". Dans un centre de loisirs, la vigilance est également de mise pour protéger les enfants, d'où l'annulation de certaines activités extérieures.



