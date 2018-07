A Paris, les cours d'écoles progressivement végétalisées pour lutter contre la chaleur

À Paris, où il pourrait faire cinq degrés de plus d'ici la fin du siècle, la mairie a décidé d'agir pour rendre ce réchauffement plus supportable. Les cours d'écoles, qui représentent la surface de 85 terrains de football, devraient progressivement être végétalisés et recouverts de sols plus clairs, ne stockant pas la chaleur et ne la restituant pas non plus la nuit. "En végétalisant l'ensemble des cours d'écoles, ont peut s'attendre à une diminution de l'ordre de un à deux degrés à peu près de cette température moyenne nocturne", estime Raphaëlle Kounkou-Arnaud, ingénieur d'études chez Météo France.