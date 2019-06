Canicule : comment prendre soin des animaux domestiques ?

Les animaux de compagnie sont aussi sensibles aux changements de température. Pour certaines races, comme les bulldogs, les fortes chaleurs peuvent même être dangereuses. Face à la chaleur qui est difficile à supporter dans la journée, les promenades doivent s'effectuer tôt le matin ou tard le soir.





Selon le vétérinaire Didier Kolmer, il faut être attentif à certains détails et au comportement général des animaux domestiques. En effet, il faut notamment les garder hydratés, penser à les rafraîchir, s'occuper de leurs poils et faire attention à leurs coussinets. Des conseils à prendre en compte alors que la France s'apprête à connaître un épisode caniculaire exceptionnel par sa précocité et son intensité. Si l'intensité de cette canicule ne fait pas de doute, reste une inconnue concernant sa durée: Météo-France prévoit pour l'instant "a minima six jours de canicule" à partir du lundi 24 juin 2019.



