Canicule : la capitale des Flandres est au bord du malaise

Dans la capitale des Flandres, le moindre brin d'air est brûlant. La chaleur est écrasante et elle épuise les Lillois. Chacun fait donc tout ce qu'il peut pour se mettre à l'aise. Les uns se réfugient à l'ombre et les autres se rafraîchissent sous les brumisateurs. Par ailleurs, Météo-France a prévu des orages dans la soirée du 27 juillet 2018 et les températures devraient être un peu plus respirables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.