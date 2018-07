Canicule : la mairie de Nîmes lance son plan d'action pour les personnes âgées

A Nîmes, dans le Gard, la température dépasse parfois les 35°C. Une forte chaleur que les habitants doivent affronter pendant l'été. Les personnes âgées sont les plus vulnérables à cette canicule. Pour veiller sur eux, la ville a mis en place un plan d'action. En effet, afin que les seniors puissent mieux supporter l'été, la mairie a recruté des étudiants pour leur rendre visite et pour leur donner des conseils.



