Canicule : le sud de l'Hexagone frôle les 40°C

À cause de la canicule, 34 départements sont désormais placés en vigilance orange. Le sud-ouest a rejoint une grande partie de l'est du pays, qui était déjà concernée. En effet, la chaleur s'est étendue avec des températures qui dépassent parfois les 40°C, particulièrement dans l'arrière-pays. C'est le cas notamment de Montpellier.



