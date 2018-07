Canicule : les maisons de retraite en alerte

Pour éviter le drame de la canicule en 2003, la prise en charge des personnes âgées a changé dans les maisons de retraite. Ventilateur et hydratation sont de rigueur. En période de canicule, les activités sont délocalisées dans des salles climatisées et des pauses rafraichissement sont organisées toutes les heures. Par ailleurs, les nouvelles technologies offrent une aide précieuse. En effet, un verre connecté permet de contrôler l'hydratation des personnes âgées.



