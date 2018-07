Canicule : les urgences en alerte

La vigilance canicule concerne désormais 18 départements d’après Météo-France. Dans les hôpitaux, le flux de patients est permanent. Une grande partie y est admise en raison de la chaleur. Les opérateurs du Samu de Paris sont particulièrement vigilants sur certains symptômes. Chacun espère cependant que les mesures de prévention mises en place, après la canicule de 2003 et notamment auprès des personnes âgées, devraient permettre de limiter l'afflux massif dans les urgences.



