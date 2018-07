Canicule : neuf départements en alerte

En région parisienne, le plan canicule a été déclenché. Ce sont les populations fragiles qui ont été ciblées. En effet, 5 000 personnes dormiraient dans la rue actuellement. Des agents ont donc commencé à distribuer gratuitement des bouteilles d'eau et des éventails dans le métro. Des salles climatisées pour se rafraîchir ont désormais été mises en place dans les mairies. Des applications qui référencent les zones fraîches sont également disponibles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.