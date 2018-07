Vers des pics au-delà des 50°C en France dès 2050 : les vagues de chaleur vont s'amplifier

CANICULE - L'hémisphère nord de la planète connaît actuellement des records de chaleur. La canicule et la sécheresse ont pris leurs quartiers en France, en Grèce, en Grande-Bretagne, mais aussi en Suède et au Japon. Un phénomène lié au réchauffement climatique, pour les experts, et voué à s'amplifier dans les années à venir.