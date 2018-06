Cannabis : les fumeurs sont jeunes, diplômés, urbains, CSP+, et ce sont eux qui sont le plus favorables à une réforme

34 % des sondés déclarent avoir consommé au moins une fois dans leur vie, 16 % deux à trois fois dans leur vie, 2 % de façon quotidienne et 2 % de façon hebdomadaire. "On peut noter, en extrapolant ces résultats, qu'une quinzaine de millions de Français majeurs auraient déjà consommé", indique l’étude. "En dépit du fait que la France a l'un des systèmes les plus répressifs d'Europe, l’usage de cannabis y est donc installé comme une pratique sociale de grande ampleur".





Les variations selon l’âge et le niveau de qualification sont très marquées : ce sont d’abord les jeunes qui fument. Près de la moitié des moins de 35 ans ont déjà consommé. Fumer dépend aussi de son milieu et niveau d’études : 45 % des étudiants ont déjà consommé, contre seulement 28 % des sans diplôme. Dans l'ensemble, la consommation de cannabis est plus répandue dans les publics "jeunes, diplômés, urbains et dans les CSP+". C'est également là que l'on rencontre les opinions les plus favorables à une réforme en faveur d'un marché régulé et encadré du cannabis.