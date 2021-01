Une consultation citoyenne lancée sur le cannabis "récréatif"

Le gouvernement souhaite lever le tabou et ouvrir le débat. La mission d'information parlementaire sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis a lancé ce mercredi une consultation citoyenne en ligne relative au cannabis dit "récréatif". Sa consommation, sa possession et sa vente sont pour l'heure proscrites en France.

Les réponses à cette consultation, anonymes, viendront nourrir un rapport qui doit être rendu aux alentours de "fin mars-début avril", a indiqué à l'AFP son président, le député de l'Essonne Robin Reda (LR). Il permettra de dresser le bilan des politiques publiques menées en matière de prévention et de répression des trafics et usages du cannabis, de proposer un panorama des expériences étrangères de légalisation ou de dépénalisation, et de contribuer à une réflexion sur l’éventuelle évolution du cadre réglementaire français relatif à cette substance.